Новосибирский школьник набросился на учителя из-за электронной сигареты

В Новосибирске ученик пятого класса бросился на классного руководителя за отказ вернуть электронную сигарету. Пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии и оттащить мальчика от учителя.

Об инциденте в одной из новосибирских школ очевидцы рассказали паблику «АСТ-54» во «ВКонтакте». Конфликт случился, когда учитель физкультуры застукал ученика с электронной сигаретой в раздевалке. Он отобрал девайс и передал классному руководителю, а та пригласила мальчика на беседу с ней и завучем.

Школьник не захотел слушать нотации, а просто потребовал отдать сигарету. Когда учительница отказалась, он начал отбирать дивайс силой. Охранник среагировал на шум и вызвал Росгвардию. Сотрудники вывели мальчика из здания школы, узнала «КП».

Новосибирск, Наталья Рязанова

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