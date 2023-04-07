В Чите ученица не подготовилась к уроку и «заминировала» школу

Чите старшеклассница не подготовилась к уроку по химии и сообщила о минировании школы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю.

«В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы №43 в Чите может находиться опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек – учеников и преподавателей», – говорится в сообщении. Опасных предметов обнаружено не было.

Полицейские провели расследование и выяснили, что «заминировала» школу ученица. Она познакомилась в соцсетях с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение.

Девочка заявила, что не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Кроме того, родителям школьницы придется возместить затраты, понесенные в связи с отработкой сообщения спецслужбами», – добавили в полиции.

Чита, Зоя Осколкова

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