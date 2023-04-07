В Израиле в связи с терактом мобилизована армия и пограничная полиция

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в пятницу, 7 апреля, приказал мобилизовать Армию обороны Израиля ЦАХАЛ и резервные роты пограничной полиции МАГАВ после наезда автомобиля на прохожих в Тель-Авиве. Происшествие было квалифицировано как теракт, – сообщает Newsru.co.il.

Израильское агентство со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра пишет, что «Нетаньяху отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты пограничной полиции (МАГАВ) а Армии обороны Израиля ЦАХАЛ дополнительные силы в связи с террористической угрозой. Премьер-министр также призывал граждан следовать указаниям служб безопасности».

Newsru.co.il. со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает, что «в пятницу, 7 апреля, около 21:50, в районе набережной Чарльза Клора автомобиль выехал на пешеходную зону и сбил четырех человек, после чего машина перевернулась. Полицейский, находившийся на заправке неподалеку от места происшествия, подбежал к машине, вместе с муниципальными инспекторами. В этот момент водитель, находившийся в перевернутой машине, попытался достать оружие. Был открыт огонь на поражение, водителя застрелили. В ходе инцидента еще один мужчина погиб, женщина получила ранения средней тяжести, еще двое были ранены легко».

В свою очередь в Службе скорой помощи «Маген Давид Адом» (МАДА) сообщила, что «в больницы доставлены пятеро пострадавших, все они иностранные туристы. Трое: мужчина 74 лет, мужчина 39 лет и девушка 17 лет находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое: мужчина 50 лет и женщина 70 лет, получили легкие травмы. Констатирована смерть от огнестрельных ранений иностранного туриста, мужчины примерно 30-35 лет».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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