В Новосибирске мужчина пытался зарезать ребенка на территории школы, возбуждено дело

Неизвестный мужчина набросился с ножом на 10-летнего мальчика на территории одной из школ в Новосибирске. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, днем 7 апреля на территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный мужчина «совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом». «Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи совместно с полицейскими выясняют личность нападавшего.

Мать мальчика рассказала местным СМИ, что в момент нападения ее сын был с друзьями. Дети гуляли рядом с футбольным полем около школы. В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина, достал нож и поинтересовался: «Вы видели такое?». После этого злоумышленник схватил школьника за руку и попытался ударить его ножом. «Ребенок занимался раньше самбо, сейчас армейским рукопашным боем и ему удалось вырваться как-то. В итоге этот мужчина повалил его. Мой сын кричал, орал. Схватил рядом лежащую палку и ударил этого мужчину по лицу. Пока нападавший приходил в себя, мальчик убежал и спрятался в школе», – сообщила мать мальчика изданию «КП – Новосибирск».

Новосибирск, Наталья Петрова

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