Полиция начала проверку после ДТП, в котором погибла актриса дубляжа Елена Шульман

Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти начала проверку обстоятельств дорожного происшествия, в котором погибла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Женщину сбил троллейбус на остановке в Северной столице.

По данным ведомства, наезд на женщину произошел возле дома №13 по Загородному проспекту в субботу в 17:42. Пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром.

«По данному факту следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Как сообщил актер дубляжа Дмитрий Череватенко, Елена Шульман погибла накануне своего дня рождения. 10 апреля актрисе могло исполниться 54 года, написал он в своем телеграм-канале.

Момент наезда троллейбуса на актрису зафиксировала камера наблюдения. Видео опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, что женщина сошла с тротуара на проезжую часть на остановке общественного транспорта, не заметив приближающийся сзади троллейбус.

Голос Елены Шульман известен по большому количеству зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Ее голос прозвучал в почти 700 картинах и мульфильмах. Шульман озвучивала Джулию Робертс, Монику Беллуччи, Джоди Фостер, Линдси Лохан, Сигурни Уивер, а также рыбку Дори из мультфильма «В поисках Немо».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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