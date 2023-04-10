В Забайкалье школьница насмерть отравилась алкоголем в свой день рождения

В Забайкальском крае 15-летняя школьница скончалась после празднования своего дня рождения из-за отравления алкоголем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Трагический инцидент произошел 6 апреля в поселке Дарасун Карымского района. В тот день девушка отмечала свой день рождения. Вместе со знакомыми она выпила крепкий алкоголь. Вечером несовершеннолетней стало плохо, а на следующий день она умерла.

По предварительным данным, причиной смерти девушки стало отравление алкоголем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения точной причины смерти следователи назначили судебную медицинскую экспертизу. Также допрошены родственники погибшей и ее друзья.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В рамках уголовного дела следователи изучат и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц органов, обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних», – отметили в СК РФ.

Чита, Наталья Петрова

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