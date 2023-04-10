В Омске при взрыве грузовика с газом погиб сварщик

В Омске рабочий погиб во время работы с грузовым автомобилем. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональном управлении СКР, ЧП произошло на улице 2-я Солнечная. 34-летний сварщик компании ООО «Экогрупп» демонтировал технический люк грузового автомобиля, который перевозит газ.
В какой-то момент раздался взрыв, от полученных травм рабочий скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Расследование продолжается.
Омск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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