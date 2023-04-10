Мошенники заставили жителя Казани обналичивать деньги «для Анджелины Джоли»

Мошенники, действовавшие якобы от имени голливудской актрисы Анджелины Джоли, заставили жителя Казани обналичивать деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

19-летнему юноше в мессенджере Telegram написали с аккаунта с именем знаменитости и предложили поучаствовать в обналичивании денег, принадлежащих Джоли. Парень согласился за комиссию 5-10% от суммы.

Он оформил две банковские карты, на одну из них сразу поступило 950 тысяч рублей. Когда клиент попытался снять деньги, банк заблокировал счет, посчитав операцию подозрительной. Тогда молодой человек несколько пытался обналичить сотни тысяч в Казани, а потом и в Чебоксарах, но был задержан.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности других участков преступной схемы устанавливают.

Казань, Зоя Осколкова

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