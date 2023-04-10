В Самаре ученик ранил ножом одноклассника в школе

В одной из самарских школ мальчик принес нож и ранил другого ученика. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в школе №91. Один из учеников напал на одноклассника и нанес ему удар перочинным ножом в спину.
Пострадавшему ребенку оказали первую помощь в медкабинете, затем врачи скорой помощи увезли его в больницу.
На месте работают правоохранительные органы, по факту произошедшего проводится проверка.
Самара, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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