В Самаре ученик ранил ножом одноклассника в школе

В одной из самарских школ мальчик принес нож и ранил другого ученика. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в школе №91. Один из учеников напал на одноклассника и нанес ему удар перочинным ножом в спину.

Пострадавшему ребенку оказали первую помощь в медкабинете, затем врачи скорой помощи увезли его в больницу.

На месте работают правоохранительные органы, по факту произошедшего проводится проверка.

Самара, Зоя Осколкова

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