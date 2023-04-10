В Запорожской области задержан агент украинской разведки

Правоохранители Запорожской области, в понедельник, 10 апреля, заявили, что их силами задержан агента Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны. Задержанный является гражданином России, ему грозит до 20 лет лишения свободы, – сообщают СМИ.

Представитель запорожских правоохранителей сказал журналистами следующее: «Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины. Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан. … Подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов. Сейчас следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя, совершенным киевским режимом 29 марта и 2 апреля текущего года».

«Спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж. Задержанный в свои 22 года уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины. … Согласно действующему законодательству, задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение», – отметил представитель силовых структур Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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