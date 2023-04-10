В результате извержения вулкана Шивелуч на Камчатке объявлен «красный» уровень аиаопасности

В институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в понедельник, 10 апреля, заявили, что из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, начавшегося рано утром по местному времени, объявлен наивысший код авиаопасности, так как это представляет угрозу для авиации.

В сообщении института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН говорится: «Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», – говорится в сообщении института.

«Видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды. Расчетная высота пеплового облака составила 15-20 километров», – отметил директор института Алексей Озеров.

В свою очередь, глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале написал: «Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, заволокло пепловой тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В Ключах и селе Майском начался пеплопад. Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Усть-Камчатского района приняла решение о приостановлении работы образовательных учреждений района. Жителям рекомендуется оставаться дома, без надобности не покидать помещений».

Петропавловск‑Камчатский, Иван Бабурин

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