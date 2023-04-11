В Армении сообщили о гибели военных в результате обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении во вторник, 11 апреля, сообщило о гибели четырех и шестерых раненых военнослужащих в результате обстрелов с азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области, – передают СМИ.

В сообщении оборонного ведомства Армении, в частности, говорится: «В результате очередной провокации азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном армянская сторона имеет четырех погибших и шесть раненых. В настоящее время ситуация в районе боестолкновений относительно стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии».

В свою очередь минобороны Азербайджана ранее сегодня сообщало о гибели и ранениях своих военнослужащих в результате обстрела со стороны Армении.

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»