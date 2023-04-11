В Подмосковье задержаны злоумышленники, пытавшиеся поджечь железнодорожные релейный шкаф за вознаграждение

Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали троих местных жителей, планировавших сжечь релейный шкаф на железной дороге, – сообщает Telegram-канал 112.

В сообщении Telegram-канала со ссылкой на правоохранителей говорится, что «в рабочем поселке Селятино Наро-Фоминского района. Полицейские заметили подозрительную компанию молодых людей и решили подъехать к юношам на служебном автомобиле. Увидев машину с мигалками, злоумышленники попытались сбежать, но безуспешно. Задержанными оказались 21-летний молодой человек и двое подростков 15 и 16 лет соответственно».

Сообщается, что в отделе полиции один из задержанных «попытался почистить телефон, но часть переписки оказалась в руках у силовиков, из которой стало известно, что злоумышленник обсуждал координаты с неустановленным лицом поджог релейного шкафа у железнодорожных путей. За совершение преступления ему было обещано денежное вознаграждение».

«В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), однако не исключено, что дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью», – говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Москва, Иван Бабурин

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