Австрия поднимала истребитель на перехват израильского пассажирского самолета

Австрийский истребитель поднимался на перехват самолета израильской авиакомпании «Эль-Аль», следовавший рейсом из Амстердама в Тель-Авив, – сообщает во вторник, 11 апреля, израильский сайт Ynet.

В публикации портала говорится, что инцидент с израильским авиалайнером произошел в понедельник, 10 апреля. Самолет авиакомпании «Эль-Аль» в течение 12 минут не отвечал наземным службам и в соответствии с протоколом в воздух был поднят военный истребитель ВВС Австрии

«Израильский самолет перестал отвечать наземным службам, когда находился на высоте 37 тысяч футов (11 277 метров, – прим.ред.) и, следуя по своему маршруту, находился над Германией. Наземные службы Германии и Австрии пытались связаться с бортом, но ответа не было. Самолеты других гражданских компаний, находившихся рядом с израильским бортом, по просьбе диспетчеров пытались установить с пилотами связь, но у них также не получилось это сделать. Тогда, в соответствии с протоколом, в воздух был поднят австрийский истребитель с целью установить визуальный контакт с пилотами израильского авиалайнера. Только после этого у самолета компании «Эль-Аль» связь заработала», – пишет Ynet и добавляет, что «у авиакомпании получить комментарий пока не удалось».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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