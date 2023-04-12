В Адыгее девочка умерла после травмы на уроке физкультуры

В Адыгее следователи проводят проверку по факту смерти ребенка. Девочка получила травму на уроке физкультуры и вскоре скончалась. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Несчастный случай произошел в марте в ауле Хатукай. 10-летняя школьница повредила ногу во время игры в баскетбол на физкультуре. Через несколько дней родители девочки обратились к медикам сначала в Адыгее, а затем в больнице Краснодарского края.

Состояние ребенка начало резко ухудшаться, пострадавшую госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, школьница скончалась через несколько часов.

«Следователями изъята вся медицинская документация несовершеннолетней. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», – добавили в СКР.

Местные СМИ сообщают, что изначально ребенку диагностировали растяжение, выписали мазь и обезболивающее. В качестве причины смерти врачи указали стрептококковую пневмонию и острый сепсис.

Майкоп, Зоя Осколкова

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