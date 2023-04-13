В школе на Алтае детям потребовалась помощь медиков из-за газового баллончика

В Алтайском крае ученик одной из школ принес с собой газовый баллончик и воспользовался им. В результате медицинская помощь понадобилась нескольким детям.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в селе Первомайское Бийского района. 12-летний мальчик распылил газ и баллончика, который он давно носил в сумке.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о нарушении прав детей в образовательном учреждении, дать оценку произошедшему и работе органов системы профилактики, принять весь комплекс мер прокурорского реагирования», – отметили в надзорном ведомстве.

Проверку проводят и правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего, а также уточняется, насколько серьезно пострадали дети.

Барнаул, Зоя Осколкова

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