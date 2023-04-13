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Четверг, 13 апреля 2023, 14:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Казани на пороховом заводе прогремел взрыв

В Казани произошло ЧП на пороховом заводе. По предварительным данным, с травмами госпитализирован один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на территории Института химических продуктов. «56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Снаряд взорвался прямо у него в руках», – говорится в сообщении.

В результате мужчина лишился кисти правой руки. Пострадавшего госпитализировали.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении дела.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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