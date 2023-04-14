Десятилетний мальчик ударил ребенка ножом на детской площадке

В Новосибирской области мальчик на детской площадке пырнул ножом другого ребенка. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов в городе Бердске. 10-летний мальчик принес с собой нож на игровую площадку и ранил 12-летнего.

Пострадавшего с травмой живота госпитализировали. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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