Под Волгоградом двухлетний ребенок отравился уксусом

В Волгоградской области двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил уксус. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в одном из хуторов области. Малыш остался без присмотра, нашел бутылочку с уксусом и выпил жидкость.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у маленького пациента химический ожог полости рта, пищевода и отравление уксусом.
Малыша поместили в реанимацию и оказали необходимую медицинскую помощь.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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