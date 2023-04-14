Под Волгоградом двухлетний ребенок отравился уксусом

В Волгоградской области двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил уксус. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в одном из хуторов области. Малыш остался без присмотра, нашел бутылочку с уксусом и выпил жидкость.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у маленького пациента химический ожог полости рта, пищевода и отравление уксусом.

Малыша поместили в реанимацию и оказали необходимую медицинскую помощь.

Волгоград, Зоя Осколкова

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