В Индии 11 человек умерли от солнечного удара после церемонии награждения

В Индии сотни тысяч человек собрались на церемонии награждения общественного деятеля несмотря на жаркую погоду. В итоге 11 человек умерли от солнечного удара, передает Reuters.

Торжественное мероприятие прошло на окраине Мумбаи 16 апреля. Сотни тысяч человек собрались посмотреть, как министр внутренних дел Индии вручит награду известному общественному деятелю. При этом, для данного сезона характерна температура воздуха до 38 градусов по Цельсию.

Десятки человек пожаловались на недомогание из-за перегрева, порядка 50 отвезли в больницу. 11 человек умерли.

Мумбаи, Наталья Рязанова

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