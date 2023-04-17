Крымчанин получил заочно девять лет «строгача» за участие в крымско-татарском нацбате

Житель Евпатории получил девять лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Заочный приговор обвиняемому вынес Киевский районный суд Симферополя.

По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, в январе 2016 года фигурант выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещенная в России террористическая организация).

Мужчина принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. «Имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по РИА «Новости»).

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по части 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Суд заочно признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Симферополь, Наталья Петрова

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