В Ленинградской области в мусоропровод скинули живую женщину

Два жителя Ленинградской области были арестованы по подозрению в том, что они выкинули в мусоропровод женщину. Как сообщает пресс-служба регионального главка, инцидент произошел во Всеволожске, на улице Плоткина, 19. Оттуда в полицию поступило сообщение, что в отсеке для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи.

Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что была в гостях в доме, где это произошло.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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