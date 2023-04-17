Сотрудника «Почты России» в Якутии подозревают в хищении 41 млн рублей

В Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в мошенничестве, с помощью которого он смог похитить свыше 41 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

По данным правоохранителей, руководитель группы расчета зарплаты якутского управления почты выписал себе различные выплаты на общую сумму более 41 млн рублей. При этом он воспользовался схемой незаконных начислений в ПО «1С», сообщает портал Sakhapress.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения».

Отмечается, что хищение выявила служба безопасности компании. Обвиняемого уволили, он находится под подпиской о невыезде.

Якутск, Зоя Осколкова

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