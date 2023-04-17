Власти назвали украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму

Очередным украинским фейком назвал советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщения о взрывах на полуострове.
Ранее сегодня, 17 апреля, некоторые украинские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Крыму на территории между Ялтой и Гурзуфом. Подробности не уточнялись.
«Сообщения о взрывах в Крыму – украинский фейк», – написал Крючков в своем телеграм-канале.
Симферополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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