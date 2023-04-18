Подросток открыл стрельбу в школе Новосибирска

В одной из школ Новосибирска старшеклассник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Полиция проводит проверку, сообщает региональный полицейский главк.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли оружие и провели с подростком разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий.

В полиции уточнили, что школьник произвел выстрел в шутку, передает ТАСС. Пострадавшему подростку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда.

По данным телеграм-канал Mash, инцидент произошел в школе №177 в Дзержинском районе. За день до этого травмат 15-летнему подростку показал его дед и разрешил сделать несколько выстрелов. Школьник решил похвастаться перед одноклассниками и взял пистолет в школу. Там он достал оружие, начал стрелять – одна из пуль задела предплечье 14-летнего одноклассника. Ученик получил ушибы и синяки. На маму юного стрелка составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.

Новосибирск, Наталья Петрова

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