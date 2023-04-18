В Кузбассе вооруженный мужчина пытался пройти в школу

В Кемеровской области мужчина с винтовкой пытался пройти в школу, его остановила вахтерша. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, его мотивы устанавливаются.

Инцидент произошел в средней школе села Красулино. По данным телеграм-канала Shot, во время уроков на входе появился местный житель с пневматической винтовкой Иж-60. Путь преградила сотрудница, тогда он наставил на нее оружие.

Дебошира задержали сотрудники полиции. При этом он не смог объяснить, зачем пришел в школу вооруженным, так как был очень пьян.

Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство с применением оружия». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

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