В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с человеком внутри

В Ставрополе несколько человек открыли огонь по автомобилю, в котором находился человек. Пострадавший погиб. Нападавших ищут.

Инцидент произошел около ресторана на улице Космонавтов. Видео с места происшествия попало с соцсети. На кадрах несколько мужчин выходят из припаркованных автомобилей и открывают огонь, затем они садятся обратно в машины и уезжают.

Как сообщает телеграм-канал «112», в результате скончался 31-летний пострадавший. Несколько пуль попали ему в шею.

Стрелявшие скрылись с места происшествия. В городе объявлен план «Сирена».

Ставрополь, Зоя Осколкова

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