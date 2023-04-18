В Ставрополе неизвестные расстреляли автомобиль с человеком внутри

В Ставрополе несколько человек открыли огонь по автомобилю, в котором находился человек. Пострадавший погиб. Нападавших ищут.
Инцидент произошел около ресторана на улице Космонавтов. Видео с места происшествия попало с соцсети. На кадрах несколько мужчин выходят из припаркованных автомобилей и открывают огонь, затем они садятся обратно в машины и уезжают.
Как сообщает телеграм-канал «112», в результате скончался 31-летний пострадавший. Несколько пуль попали ему в шею.
Стрелявшие скрылись с места происшествия. В городе объявлен план «Сирена».
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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