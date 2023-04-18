Жителю Крыма дали 10 лет за поджог военкомата и подготовку диверсии

Житель Крыма получил 10 лет колонии строгого режима за поджог здания военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе республики. Об этом сообщает ФСБ России. Приговор вынес Верховный суд Республики Крым.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность крымчанина была пресечена в июне 2022 года. При обыске у него изъяли гранату РГД-5, телефон с сохраненными фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, а также блокнот со схемой расположения схрона, где впоследствии были обнаружены противотанковая мина и взрыватель с запалом.

Москва, Наталья Петрова

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