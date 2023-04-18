В Баварии столкнулись два американских броневика

Два бронеавтомобиля американских ВС столкнулись по пути на полигон в немецкой Баварии. Семь человек пострадали, одного доставили в больницу на вертолете, пишет Spiegel.

ДТП произошло утром 17 апреля неподалеку от Амберга. Колонна из семи военных машин двигалась на полигон, когда БТР Stryker вдруг резко затормозил. Три идущие следом бронеавтомобиля не успели затормозить и поочередно врезались в переднюю машину и друг в друга.

Больше других пострадали два передних транспорта, у БТР оторвалось колесо.

Пострадали семь военных. Шестерых отвезли в больницу штатно, на машинах скорой помощи. Для перевозки одного пострадавшего вызвали вертолет. Их жизни ничто не угрожает.

Амберг, Наталья Рязанова

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