СМИ насчитали сотни миллионов гривен ущерба от половодья на Украине

Половодье на Украине началось в зимние месяцы, а теперь вода поднимается очень быстро. Затопления грозят Киеву миллионными убытками, пишет «Страна.ua».

«Укргидроэнерго» предупредило, что в этом году ожидается масштабное половодье, которое случается раз в десять лет. Предыдущая «большая вода» была весной 2013 года. Уровень воды уже почти на метр превышает прошлогодние показатели. Власти Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областей ввели красный уровень опасности из-за паводка.

Половодье угрожает урожаю ранних овощей и ягод в «огородном» сегменте, который важен для местных рынков на фоне общего спада сельхозпроизводства в стране. Это может привести к росту цен на 10-15%.

Экономист Олег Пендзин считает, что паводок не особо повлияет на посевы, поскольку затронута небольшая часть сельхозземель: около девяти тысяч гектар. При этом, повышенный уровень воды помогает водной генерации, что позволит Украине увеличить экспорт электроэнергии.

Эксперт признал, что ущерб от паводка будет немалым, но, пока уровень воды не придет в норму, рано говорить о суммах. В прошлом году ущерб от половодья в каждой из пострадавших областей оценили в 50-150 млн гривен.

Москва, Наталья Рязанова

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