У поезда во время движения отцепился вагон с пассажирами – СКР проводит проверку

Следователи проводят проверку в связи с происшествием на железной дороге в Новосибирской области. У электропоезда «Новосибирск-Барабинск» во время движения отцепился вагон с пассажирами. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 апреля на перегоне «Коченево-Дупленская». У поезда на ходу отцепился последний вагон.

В результате ЧП никто не пострадал. «Сработала автоматическая остановка вагона при отцепке, пассажиры были пересажены в другие вагоны электропоезда и доставлены до пункта назначения», – говорится в сообщении.

Новосибирские транспортные следователи проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Новосибирск, Наталья Петрова

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