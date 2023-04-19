ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на энергообъекте в Керчи

ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии в Керчи. По информации ведомства, задержан гражданин России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы по заданию украинских спецслужб.

«В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Дома у задержанного обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с координатором – представителем спецслужб Украины.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает ТАСС.

Подозреваемый арестован, ему грозит пожизненное заключение.

Москва, Наталья Петрова

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