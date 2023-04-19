В Дагестане четырехлетнему ребенку оторвало пальцы на эскалаторе в ТЦ

В Дагестане четырехлетний ребенок пострадал на эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в Махачкале. Рука ребенка застряла в механизме эскалатора. В результате малыш лишился пальцев.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

«Следователями следственного отдела по Советскому району города Махачкала проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили в СКР.

Махачкала, Зоя Осколкова

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