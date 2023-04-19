На Камчатке затонул сторожевой корабль «Воровский»

Пограничный сторожевой корабль «Воровский» затонул у причала в Петропавловске-Камчатском. Следователи проверяют обстоятельства случившегося, сообщили в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета России.

Около 03:00 часов в ночь на 18 апреля у причала около судоремонтной верфи корабль ушел в воду, включая палубу. Следователи установили, что это был сторожевой корабль «Воровский».

Разлива нефтепродуктов не случилось, но вокруг корабля все равно установили боновые заграждения.

СКР начал проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

«Воровский» заступил на службу в Петропавловске-Камчатском в 1991 году. С 2000-х годов он часто занимался борьбой с морскими браконьерами. В 2020 году корабль вывели из состава погрануправления. В правительстве Камчасткого края подтвердили, что на момент затопления корабль был частично разобран на металлолом.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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