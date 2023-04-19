В Кузбассе на шахте «Распадская» вспыхнул пожар, идет эвакуация горняков

Пожар произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Проводится эвакуация горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По информации ведомства, под землей находится 181 горнорабочий, все на связи. На место происшествия выехали шесть отделений горноспасателей.

По данным телеграм-канал Mash, эпицентр пожара находится на глубине 550 метров. «Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания, идет небольшое задымление», – говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал, эвакуация шахтеров займет около двух часов.

Угольная шахта «Распадская» – крупнейшая в России, входит в ПАО «Распадская», основной владелец которого Evraz.

Кемерово, Наталья Петрова

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