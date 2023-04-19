Заманивал подарками: сотрудника школы в Карелии обвинили в изнасиловании детей

В Карелии в поселке Чална задержан 66-летний сотрудник школы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних подростков. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

По информации регионального управления Следственного комитета, мужчине вменяют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Для проведения предварительного расследования уголовные дела соединены в одно производство.

Сколько несовершеннолетних стали жертвами насильника, в СКР не уточнили. Там лишь отметили, что мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности «в период определенного времени».

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы», – отметили в ведомстве.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев уточнил, что задержанный является работником школы. «Чудовищные новости пришли из чалнинской школы, где задержали сотрудника учреждения, на которого возбуждено уголовное дело за надругательство над детьми», – написал он в своих соцсетях. Чиновник добавил, что с детьми уже работает школьный психолог.

По данным телеграм-канала Mash, задержанный работает водителем школьного автобуса. Сексуальные надругательства над детьми продолжались с 2021 года, отмечается в сообщении. Мужчина заманивал несовершеннолетних дорогими подарками в баню и насиловал их, утверждают местные жители.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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