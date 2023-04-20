В Туве школьник зарезал прохожего за отказ купить ему алкоголь

В Туве пьяный 15-летний подросток убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить ему спиртное. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено в городе Чадан. Тело 20-летнего парня с ножевым ранением было обнаружено вечером 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. По факту гибели молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Установлено, что к нападению причастен 15-летний местный житель. По данным следствия, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил прохожего купить ему алкоголь, поскольку сам в силу возраста приобрести бутылку не мог. Парень отказал ему в просьбе, за что получил удар ножом в грудь. От полученного ранения юноша скончался на месте, сообщает РИА «Новости».

Подростка отправили под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Кызыл, Наталья Петрова

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