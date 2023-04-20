Россиянин пропал без вести на Бали

Гражданин России пропал без вести во время купания на острове Бали. Индонезийские спасатели продолжают поиски. Об этом сообщает газета Kompas.

По данным издания, большая волна накрыла троих туристов, двоих удалось спасти, еще один числится пропавшим без вести.

В тот же день была проведена поисковая операция, однако с наступлением темноты поиски прекратились. Утром спасательная операция была возобновлена, но пока она не дала результатов.

Джакарта, Зоя Осколкова

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