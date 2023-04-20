В Ставропольском крае 80 полицейских подозревают в махинациях с автостраховкой

В Ставропольском крае вскрыли схему незаконной регистрации документов на автомобили. Причастными к преступной деятельности могут быть более 80 сотрудников ГИБДД.

«Сотрудники собственной безопасности МВД уже около месяца ведут проверку регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД по Ставропольскому краю», – сообщает телеграм-канал Baza. Проверки затронули краевые отделы в Пятигорске, Ессентуках, Буденновске, Невинномысске, Георгиевске, Михайловске и Советском городском округе.

По версии следствия, сотрудники из разных отделов с 2020 года регулярно получали от граждан одинаковые полисы ОСАГО, но по неизвестной причине не замечали этого и оформляли нужные документы на автомобили, хотя формально должны были отказывать.

В регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД нашли более 600 таких нарушений, подозреваемыми стали 82 сотрудника, среди которых как начальники и их заместители, так и рядовые инспекторы.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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