В Карачаевске раскрыли убийство 10-летней девочки: задержан 15-летний подозреваемый

В городе Карачаевске задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки. Им оказался 15-летний подросток, который проживал в одном подъезде со своей жертвой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, в четверг в 14:50 в отдел полиции «Карачаевский» поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее 10-летняя дочь вышла из дома в магазин и не вернулась. Тело школьницы в тот же день обнаружили в квартире на первом этаже подъезда дома, в котором она проживала.

Правоохранители установили, что жилец этой квартиры – подросток 2007 года рождения – в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и убил ее. «Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). В региональном управлении СК РФ сообщили, что подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по КЧР представить доклад о первоначальных следственных действиях в рамках уголовного дела по факту убийства ребенка.

Черкесск, Наталья Петрова

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