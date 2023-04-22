В Крыму сработали системы ПВО

В небе над Крымом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. По его словам, жертв и разрушений нет.
«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – отметил Аксенов в своем телеграм-канале.
Напомним, на полуострове действует повышенный уровень террористической опасности.
Симферополь, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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