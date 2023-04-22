ЧП в Мелитополе: киевские диверсанты взорвали локомотивное депо

Сегодня утром произошел подрыв Мелитопольского локомотивного дело. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», – уточнил глава региона, добавив, что ответственность за ЧП несут киевские террористы.

Балицкий обратил внимание, что только за последний месяц зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей, в том числе артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району.

«Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане. Своей хладнокровностью поражает артиллерийский обстрел города Пологи 7 апреля, когда удары пришлись по зданию спортшколы, по Дому малютки, Дому культуры и поликлинике, а уже 9 апреля били по гражданским домам, в результате чего 50-летний мужчина получил множественные осколочные ранения», – отметил глава региона, обратившись к руководству Следственного комитета России организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 УК «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и ст. 357 УК «Геноцид».

Белгород, Светлана Антонова

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