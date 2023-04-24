На Сахалине трое рабочих погибли в плавучем доке

Три человека погибли, два пострадали во время работ в плавучем доке в Корсаковском морском порту. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура и трудовая инспекция проводят проверки инцидента.

Днем 24 апреля пятеро рабочих судоремонтного предприятия обследовали затонувшую баржу в плавучем доке. Из-за удушья трое умерли на месте, двух работников подняли на поверхность живыми. Их отвезли в больницу. Операция по поднятию тел погибших заняла некоторое время, но все их вытащили на сушу.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщили в ведомстве. Транспортная прокуратура поставила ход расследования на контроль. Государственная инспекция по труду также изучит ситуацию.

«Поручил Госинспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших», – написал губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Корсаков, Наталья Рязанова

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