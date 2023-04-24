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Понедельник, 24 апреля 2023, 12:04 мск

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На нефтебазе в ЛНР произошел пожар после атаки дрона ВСУ

Фото: МЧС ЛНР

Украинские войска ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках Луганской народной республики с помощью беспилотника. В результате удара дрона на нефтебазе произошел пожар, который к настоящему времени потушен. Никто не пострадал.

«В 02:59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза»», – сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

В ведомстве отметили, что существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары.

На место инцидента были направлены сотрудники Ровеньковского гарнизона, а также подразделения из близлежащих городов: Антрацита, Свердловска и Красного Луча.

Пожар ликвидировали в 05:40. «Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Ровеньки с помощью ударного беспилотника. Обстрел произошел в 02:45.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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