В Кении нашли 47 тел – пастор приказал жертвам умирать от голода

На востоке Кении за последние три дня нашли 47 человеческих тел, по всей видимости, членов секты, которую их духовный лидер призвал умереть от голода. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP. По данным СМИ, полиция продолжает поиски других возможных погибших.

«Сегодня мы обнаружили 26 тел, так что всего их уже 47», – сообщил агентству глава отдела уголовного розыска кенийского района Малинди. По словам журналиста AFP, мужчины в белых комбинезонах и масках обыскивают местность в поисках новых могил.

По данным AP, неглубокие могилы разбросаны по территории, которой руководит пастор Пол Макензи из Международной церкви «Благие новости». Полиция начала обыск местности после того, как им поступил сигнал о подозрительной деятельности. Полиция обнаружила на территории прихода 15 истощенных людей, четверо из которых позже скончались. Последователи Макензи заявили полиции, что голодали по указанию своего духовного лидера, чтобы они могли «встретиться с Иисусом».

Пастор Макензи сейчас находится под стражей, где голодает уже четвертый день. Лидера секты уже дважды арестовывали в прошлом, в 2019-м и в марте этого года в связи со смертью детей. В обоих случаях он был отпущен под залог, но расследование продолжается.

Москва, Елена Васильева

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