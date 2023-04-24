В Череповце мать убила 6-летнего сына и пыталась совершить суицид

В Череповце Вологодской области женщина расправилась со своим шестилетним сыном, после чего попыталась покончить с собой. Подозреваемая задержана, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Согласно данным следствия, ночью в понедельник, 24 апреля, в территориальный следственный отдел поступила информация, что в комнате общежития в Череповце женщина убила своего сына. Об этом злоумышленница сама сообщила в экстренные службы, оставшись в комнате до приезда полицейских.

«При осмотре места происшествия на теле мальчика были обнаружены следы удушения», – говорится в сообщении. При этом мать ребенка пояснила, что пыталась совершить суицид.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Вологда, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»