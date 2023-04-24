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Понедельник, 24 апреля 2023, 16:14 мск

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Сибирячка умерла при попытке зарядить смартфон

Жительница Дивногорска умерла от удара током в своей квартире. Девушка принимала ванну и решила подключить зарядку к смартфону мокрыми руками.

Инцидент случился 22 апреля, но управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказало о нем только сегодня. 21-летня сибирячка была дома одна, принимала ванну и активно вела переписку с помощью смартфона.

По версии следствия, девушка взяла мокрой рукой провод от зарядного устройства, подключенного к розетке. При попытке вставить штекер в разъем телефона она получила удар электрическим током. Родители нашли тело дочери вечером.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.

Дивногорск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,