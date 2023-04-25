В Забайкалье пожар на мебельном заводе перекинулся на жилые дома

В Забайкальском крае пожар, вспыхнувший на территории мебельного комбината, распространился на жилые дома. На место направлен пожарный поезд.

Возгорание произошло на территории мебельного комбината «Рассвет» в селе Баляга Петровск-Забайкальского район. Предположительно, загорелись отходы деревообработки.

«Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома. В настоящее время горит три жилых дома», – сообщил в телеграм-канале замглавы правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.

Пожару присвоена повышенная категория сложности. В тушении задействованы средства МЧС России, Забайкалпожспаса из прилегающих населенных пунктов. Из Читы на борьбу с огнем направили дополнительные силы.

Чита, Зоя Осколкова

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