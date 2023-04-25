Петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо пятилетней девочки

Два жителя Петербурга поссорились из-за выгула собаки. Владелец животного распылил перцовый баллончик в лицо пятилетней дочери оппонента, сообщили в пресс-службе в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 24 апреля 42-летний житель дома по Русановской улице гулял с дочерью, пока его 52-летний сосед выгуливал собаку. По версии правоохранителей, мужчина сделал замечание соседу, что на собаке нет намордника. В ответ сосед брызнул в сторону девочки из перцового баллончика. Ребенка отвезли в больницу, ей понадобилась помощь медиков.

Когда девочку отпустили домой, ее отец принес в полицию заявление на соседа. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали происшествия», – пояснили в ведомстве.

Владелец собаки сам пришел в полицию и подал встречное заявление. По его словам, отец девочки разговаривал с ним агрессивно, а при попытке уйти со двора плюнул собачнику в лицо и ударил. Мужчина заявил, что ему пришлось защищаться с помощью перцового баллончика. Он снял побои в травмпункте и написал заявление на второго участника конфликта, передает портал 78.ru.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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