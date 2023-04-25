В Кирове сотрудник ДПС случайно сжег три служебных автомобиля

В Кирове сотрудник ГИБДД случайно сжег три служебные машины в гараже региональной полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пожар произошел около четырех утра в понедельник на улице Преображенской. По словам самого сотрудника, он решил почистить патрульный автомобиль от битума и применил для этого бензин.

В результате загорелись две машины Skoda и один «УАЗ». Ущерб от произошедшего оценили в 8 млн рублей.

Проводится служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Киров, Зоя Осколкова

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